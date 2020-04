Adriana Volpe è stata con Fabio Testi prima del Gf? Il manager: “Erano fidanzati, dicano la verità”

Adriana Volpe e Fabio Testi sono stati insieme? A raccontare la presunta relazione vissuta dai due oltre 20 anni fa è Francesco Chiesa Soprani, manager dei famosi. Intervistato dal settimanale Nuovo, l’uomo ha fatto sapere che sarebbe stato proprio l’attore a confermargli la relazione con la collega ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip. I fatti risalirebbero al 1994 ma nella Casa di Cinecittà, i due non hanno mai fatto riferimento a questa presunta storia d’amore.

Il flirt nel 1994 raccontato da Francesco Chiesa Soprani

Al settimanale Nuovo, Soprani racconta: “Era il 1994, Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce n’è un altro molto più interessante”. L’uomo racconta di fare riferimento a una serata organizzata anni fa alla quale Testi avrebbe partecipato insieme ad Adriana: “Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana. Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perché non era contemplata. Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata”. Poi si rivolge direttamente all’ex conduttrice Rai che sul presunto flirt non ha mai speso commenti, limitandosi a smentire quello con Antonio Zequila:

Adriana deve dire la verità: ad avere avuto una storia con una persone perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male. La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose.

Fabio Testi non ha negato il flirt con Adriana Volpe

L’argomento era già stato affrontato qualche tempo fa nel corso di una puntata di Live – Non è la D’Urso. Appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, l’attore aveva preferito non entrare nei dettagli della presunta relazione. “Non mi pare il caso, Adriana è una mamma. A casa c’è sua figlia” si era schermito, senza però negare la vecchia relazione con Adriana che gli era stata attribuita.