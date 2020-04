Adriana Volpe: “Mio marito ha avuto una botta di gelosia, non si aspettava quest’altra Adriana”

Adriana Volpe nega la crisi con Roberto Parli ma ammette la gelosia sperimentata dal marito a proposito del rapporto nato con il modello Andrea Denver nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di una diretta Instagram organizzata con il settimanale Chi, Adriana ha confermato i rumors che volevano il marito infastidito dalla vicinanza al modello. “Mio marito non si aspettava do vedere questa Adriana” ha spiegato “Mi ha detto ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

Cos’è accaduto tra Andrea Denver e Adriana Volpe

Le parole spese da Andrea per descrivere il rapporto con Adriana hanno rinfocolato i pettegolezzi relativi alla presunta simpatia nata nella Casa, una simpatia che la conduttrice conferma pur precisando di avere sempre tenuto presente il perimetro all’interno del quale muoversi. Denver avrebbe fatto altrettanto: “Non ha corteggiato proprio nessuno. Tra noi non c’è stato alcun flirt. Avevamo semplicemente un feeling come lui aveva con Sara e con altre. Si è instaurato un rapporto speciale perché lui è un ragazzo speciale. Non è costruito, è molto garbato, viene da una famiglia che gli ha dato un’educazione pazzesca. Visto i pianti che si è fatto?”.

Il futuro di Adriana Volpe è a Mediaset

Infine, Adriana ha fatto sapere di immaginare il suo futuro professionale a Mediaset. Volto della Rai per anni, si è detta pronta a passare alla rete che le ha concesso nuovamente spazio dopo la mancata conferma a I fatti vostri successiva alla lite con Giancarlo Magalli: “Non mi guardo indietro, il mio futuro televisivo sarà sicuramente con Mediaset. In Rai ho avuto grandissimi maestri ma mi auguro adesso di avere un’opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, di fare famiglia”.