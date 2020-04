Adriana Volpe: “Roberto Parli è in Svizzera per una questione delicata, il nostro cuore è con lui”

Adriana Volpe è stata protagonista di una diretta Instagram con Antonella Elia. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 si sono confidate, ripercorrendo l’esperienza vissuta e raccontandosi la vita che stanno conducendo in questi giorni. Adriana Volpe ha spiegato perché non vive con il marito Roberto Parli. E no, la crisi non c’entra.

Roberto Parli è in Svizzera

Antonella Elia ha chiesto ad Adriana Volpe quando avrà modo di rivedere il marito Roberto Parli. La conduttrice ha spiegato il motivo per cui suo marito non è con lei e con la loro bambina Giselle. L’uomo si trova in Svizzera dove vive anche la sua famiglia e si sta occupando di una situazione che la Volpe definisce “delicata”. Molto probabilmente, ha a che vedere con la morte del padre di Roberto, Ernesto Parli, causata dal Coronavirus:

“Roberto in questo momento è in Svizzera e penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione un po’ delicata che deve affrontare. È giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore là”.

Perché Adriana Volpe non ha raggiunto il marito

Adriana Volpe, infine, ha spiegato anche perché non ha raggiunto in Svizzera Roberto Parli. La priorità sua e del marito è dare una vita senza eccessivi scossoni a Giselle. La bambina, che ha 8 anni, si era arretrata con le lezioni online dopo la tragedia avvenuta in famiglia. Così, la madre l’ha aiutata a rimettersi in linea con il programma scolastico:

“Siamo qui anche perché era fondamentale poter dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi rientrare nella nostra casa, riprendere possesso di molti libri scolastici. Recuperare anche le giornate che lei ha perso. Abbiamo vissuto giornate un po’ difficili. In quella fase, mia figlia non seguiva le lezioni online e quindi adesso abbiamo recuperato e ora siamo perfettamente in linea con il programma scolastico”.