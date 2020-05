Adriana Volpe: “Si è incendiata una macchina sotto casa mia”, il video dell’auto in fiamme

Incidente in pieno pomeriggio sotto casa di Adriana Volpe, nel cuore di uno dei quartieri bene della Capitale, i Parioli. La showgirl, piuttosto spaventata, affacciandosi al balcone della sua abitazione ha ripreso con il suo cellulare una macchina che, improvvisamente, ha preso fuoco e subito dopo ha immortalato in video anche l’arrivo dei pompieri.

Il racconto dell’incendio

Non sono cose che accadono tutti i giorni e ritrovarsi di fronte ad un incendio improvviso, sotto il balcone di casa propria non deve essere stato piacevole per Adriana Volpe. In quello che sembrava un tranquillo pomeriggio di maggio, l’evento inaspettato cattura l’attenzione della showgirl, che immediatamente riprende l’accaduto con il cellulare e pubblica i video tra le storie di Instagram: “Si è incendiata una macchina! Sotto casa una macchina è esplosa e ha preso fuoco. Viale Parioli, Roma”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip documenta il fatto con attenzione, riprendendo anche l’arrivo dei pompieri che prontamente attenuano le fiamme dell’esplosione.

Adriana Volpe a casa senza il marito Roberto Parli

La Volpe si trovava a casa, probabilmente con sua figlia, ma senza il marito Roberto Parli. Lui, infatti, non sarebbe ancora tornato dalla Svizzera, dove si era recato per risolvere alcune questioni di carattere lavorativo. C’era chi vociferava di una crisi coniugale, ma non è mai stato adito all’indiscrezione. Le presunte incomprensioni della coppia trovano ragion d’essere solo se legate alla permanenza nella casa di Cinecittà, dove la conduttrice ha stretto una forte amicizia con Andrea Denver, che molti avevano subodorato fosse qualcosa di più. Smentito il flirt con il modello 28enne, sulla Volpe torna ad aleggiare il passato nelle sembianze di Antonio Zequila, che più volte nel corso delle puntate ha accennato ad una notte trascorsa insieme, che la showgirl ha sempre rinnegato. Questi pettegolezzi avrebbero potuto scatenare la gelosia di Roberto Parli che pure si era espresso duramente sui social riguardo a quanto stava accadendo nel reality.