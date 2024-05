Affaticamento muscolare per Osimhen: il report dell’allenamento

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierno allenamento, soffermandosi anche su quanto accaduto a Victor Osimhen.

Victor Osimhen avrebbe riportato un affaticamento muscolare. A riportare la notizia è stata proprio la SSC Napoli che ha reso noto anche l’allenamento di questa mattina.

Il club ha inoltre poi fatto il punto della situazione su altri quattro azzurri:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare. Per Mario Rui personalizzato in palestra. Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia.”

