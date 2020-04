Aida Nizar arrestata in Spagna, avrebbe minacciato il fidanzato con un coltello

Il pubblico italiano ricorderà bene Aida Nizar, la vulcanica e logorroica prezzemolina iberica che ha partecipato anche al Grande Fratello italiano, l’edizione del 2018. Dalla Spagna arriva una notizia decisamente scioccante: la Nizar è stata arrestata, con l’accusa di aver minacciato il suo fidanzato con un coltello nel corso di una lite.

La dinamica dell’arresto di Aida Nizar

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Español, la star sarebbe finita alla stazione di polizia lunedì mattina dopo una violenta lite con Fernando, suo compagno da alcuni mesi, con il quale stava passando il periodo di quarantena nel suo appartamento a Madrid. Sempre secondo la versione pubblicata dal giornale, “Aida ha affrontato Fernando con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa“. Avvertiti dello scontro, gli agenti di polizia si sarebbero presentati nell’abitazione della Nizar, che però si sarebbe rifiutata di aprire loro la porta. Di fronte alla minaccia di fare irruzione con la forza, alla fine Aida avrebbe acconsentito a farli entrare. Risulta che la concorrente di reality sia stata arrestata e sottoposta a un interrogatorio di diverse ore, per poi essere stata rilasciata snella mattinata del 21 aprile. Non è chiaro se Fernando abbia sporto denuncia contro di lei. Pare che in queste settimane di isolamento forzato siano state frequenti le liti tra i due. Tornata a casa, Aida ha rimosso dai social tutte le foto che la mostravano insieme all’uomo.

in foto: Aida Nizar con il fidanzato Fernando, in una serie di foto IG (dal sito El Espanol)

Chi è Aida Nizar

Aida Nizar è stata un ciclone nel Grande Fratello di Barbara D’Urso, tra liti accese, scenate degne di melodrammi, motti motivazionali (“Adoro la mia vita“) e quei “Varvara” diretti alla conduttrice che sono diventati un tormentone social. Uno degli scontri avvenuti nella Casa, peraltro, costò la squalifica a Baye Dame. Nata nel 1975 a Valladolid da mamma spagnola e papà giordano, è diventata famosa grazie alla partecipazione al Gran Hermano, il GF spagnolo. Divenuta conduttrice, ha poi partecipato a Supervivientes (la versione locale dell’Isola dei Famosi) e al Gran Hermano Vip, dove peraltro ha litigato con la nostra Elettra Lamborghini. Nel suo passato, anche liti con Mediaset Spagna, incidenti diplomatici e flirt scandalosi.