Aida Yespica: “Ho amato per un anno una donna famosa. Chi è? La conosciamo tutti”

A sorpresa, arriva la clamorosa confessione di Aida Yespica che a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time, ha raccontato di avere vissuto una relazione lunga un anno con una donna molto famosa. “Ho amato una donna, è stato un amore folle” ha dichiarato la showgirl venezuelana. Un legame impetuoso vissuto clandestinamente quello che ha legato la soubrette al popolare personaggio pubblico in questione, qualcosa di cui la venezuelana si dichiara pentita: “È stato un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei”.

Chi è l’ex amante di Aida Yespica

Incalzata dalla conduttrice che ha provocato a indagare circa l’identità della ex compagna della Yespica, Aida si è rifiutata di farne il nome: “Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? È un personaggio che conosciamo tutti”. A separarle sarebbe stata la paura che quel legame diventasse di dominio pubblico, attirando addosso a entrambe attenzione indesiderata. All’epoca giovanissima, la Yespica non avrebbe retto la pressione:

È finita dopo un po’ perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male. È un personaggio troppo famoso e il nostro rapporto non si poteva tirare fuori. Poi ero piccola. L’ho rivista e ci abbiamo riso su. Non c’è più affinità.

Il legame durato un anno

“Ero piccola, non so se sarebbe andata avanti nel caso in cui lei non fosse stata popolare” ha spiegato Aida quando le è stato chiesto se sia stata la popolarità dell’amante famosa a spingerla a fare un passo indietro. A legarle sarebbe stata la forte passione sperimentata, ancora più intensamente che nei rapporti eterosessuali che la showgirl ha vissuto successivamente: “È durata un anno. Ci sono state scene di gelosia, molto più che in una relazione con un uomo”. Nella lista di ex di Aida compaiono Francesco Facchinetti, Matteo Ferrari e Geppy Lama, oltre a una serie di flirt non sempre confermati.