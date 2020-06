Aitor Luna de La Cattedrale del mare è single: “Non ucciderei per trovare l’amore”

Aitor Luna è il nuovo sex symbol spagnolo della tv. In Italia è salito alla ribalta per aver interpretato il ruolo di Arnau Estanyol, protagonista nella fiction ora in onda su Canale 5, La Cattedrale del mare, che è possibile trovare integralmente anche su Netflix. L’attore 38enne non passa di certo inosservato, ma scoprire qualcosa sulla sua vita è pressoché un’impresa, dal momento che il divo spagnolo risulta essere piuttosto riservato e dalle interviste rilasciate negli anni ad alcune testate spagnole non sembra che la sua condizione si sia modificata: a quanto pare, scottato dall’amore, ha deciso di aspettare che arrivi la donna giusta.

Dopo il matrimonio nessuna relazione

L’unica relazione certa di cui si ha notizia risale al 2008, quando è stato sposato con l’attrice Miren Ibarguren, protagonista di una serie che in Spagna ha avuto un notevole successo, Aida. Con lei è stato ben tre anni, fino al 2011, quando la loro storia d’amore si è definitivamente conclusa. Da quel momento, infatti, all’attore non sono state attribuite altre storie o flirt di fondamentale importanza, e in alcune interviste non ha esitato a dichiarare che con il passar del tempo sia diventato sempre più esigente. In una chiacchierata con la testata Hola, nel 2016, Aitor Luna ha dichiarato: “Sono circa otto anni che non sono fidanzato. Né esco molto. Sono diventato esigente, il tempo passa e non pensi di sprecarlo dietro ai cliché o relazioni che non vanno da nessuna parte. Un giorno vorrei diventare padre, ma dipende molto da quello che ti succede nella vita, sei impegnato in un film, o magari desideri una cosa così tanto e poi non arriva e vivi frustrato, meglio vivere giorno per giorno”.

in foto: In foto Miren Ibarguren, ex di Aitor Luna

Aitor Luna non cerca l’amore

Considerazioni che non sono cambiate a distanza di due anni. Dopo il successo de La Cattedrale del mare, che in Spagna è stata diffusa nel 2017, le esperienze lavorative di Aitor Luna si sono moltiplicate, lavorando non solo per la tv, ma anche per il cinema e per il teatro. In un’intervista rilasciata alla testata La voz de Galicia, ricordiamo infatti che è originario dei Paesi Baschi, Luna è tornato a parlare d’amore dichiarando nuovamente di essere single:

Beh, certo mi piacerebbe trovare l’amore della mia vita sì, ma non ucciderei nemmeno per questo. È difficile, ma non credo che dovremmo essere sopraffatti se non dovesse arrivare. Alla fine siamo tutti lì a dirci: «Devo trovare la persona …». E io credo che c’è per tutti. Se arriva, arriva, e se non … beh, bisogna viversi la cosa con calma.