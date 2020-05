Al Bano compie 77 anni: gli auguri di Loredana Lecciso su Instagram e Romina la segue a ruota

Al Bano Carrisi ha compiuto 77 anni e nella sua Cellino San Marco non poteva mancare una festa in suo onore. Il noto cantante, infatti, ha voluto festeggiare insieme alla sua famiglia questo giorno così importante, circondato dai suoi cari, dagli affetti di sempre. Unica grande assente è mamma Iolanda, scomparsa lo scorso dicembre. Ma ci hanno pensato altre due donne della sua vita a regalargli un sorriso, ovvero Loredana Lecciso e Romina Power.

Gli auguri di Loredana e Romina

Non che si tratti di una vera e propria sfida tra le due, ma è assodato il fatto che, senza dubbio, tra l’attuale compagna di Al Bano e la sua ex moglie non ci sono rapporti idilliaci. In questo giorno così speciale per un uomo che è stato ed è ancora fondamentale nella vita di entrambe, non hanno esitato, ovviamente a scrivergli un messaggio d’auguri, ognuna a suo modo, pubblicandolo poi su Instagram. Loredana Lecciso, infatti, ha voluto scattare una foto con il festeggiato che si mostra sorridente più che mai, accanto alla quale ha scritto semplicemente: “Buon compleanno Al” con tanti cuori al seguito. Romina, invece, ha optato per un augurio più originale: ha pubblicato la foto della torta realizzata per il compleanno del cantante e vi ha scritto vicino l’incipit della canzoncina “Tanti auguri a te”, con tanto di microfono. Insomma, se non si tratta di rivalità, le due non si risparmiano nel dimostrare il loro affetto.

La quarantena insieme

La notizia che Al Bano e Loredana Lecciso avevano deciso di ritornare insieme è stata diffusa solo di recente dal cantante, mentre persone a loro più vicine già ne erano al corrente. La coppia ha vissuto la quarantena in serenità, accanto ai loro figli nella tenuta pugliese, ritrovando la vecchia complicità che li aveva uniti. Nella stessa tenuta, però, c’è anche Romina Power che non è riuscita a rientrare a casa, in seguito alle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.