Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme, lui: “Le persone a me vicine lo sanno da un po’”

Un amore destinato a galleggiare tra gossip, continui tira e molla, tra la soffiata di un ritorno di fiamma e una pubblica smentita, eppure tra Al Bano e Loredana Lecciso sembra essere tornato il sereno. Complice, forse, questo periodo di vicinanza che li ha portati a vivere fianco a fianco nella casa di Cellino San Marco, i due sono tornati insieme e stavolta per davvero.

Il ritorno di fiamma

Gli ultimi scatti, visibili sul profilo di Loredana Lecciso, avevano fatto pensare ad una ritrovata serenità tra i due, ma non c’era stata una conferma ufficiale. Finché non è stato proprio il cantante pugliese a rivelare al settimanale DiPiù che il riavvicinamento di cui si vociferava da qualche tempo, non era una montatura, quanto la realtà: “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’ “. I fan del ritorno di fiamma con la ex storica, Romina Power, dovranno quindi abbandonare le speranze, nonostante anche lei adesso si trovi proprio in Puglia, in quella che era stata la sua vecchia casa, come conferma lo stesso Al Bano: “Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”.

La guerra tra Romina Power e Loredana Lecciso

E dire che la crisi con la Lecciso nacque proprio in seguito all’intensificarsi dei rapporti lavorativi che Al Bano intratteneva con la sua ex, nonché madre di tre dei suoi figli. Tra le due donne, infatti, era nata una sorta di guerra a distanza fatta di frecciatine, mai troppo nascoste, tanto che la cantante aveva iniziato a non rivolgere più la parola alla soubrette che, intanto, aveva dichiarato di voler riallacciare i rapporti con la sua storica rivale. Uno scontro tra titani, come si suol dire, che non ha ancora trovato una vera e propria risoluzione: l’idea di una famiglia allargata in un cui il presente e il passato amoroso del cantante si tengono per mano, sembra essere ancora un obiettivo lontano da raggiungere.