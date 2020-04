Al Bano: “Romina jr. bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia”

Al Bano Carrisi sta trascorrendo la sua quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, insieme alla compagna Loredana Lecciso, con la quale ha dichiarato di essere tornato, e con i figli. Lontane Cristèl, che è a Zagabria con la sua famiglia, e Romina Jr, bloccata a Ibiza da un weekend che si è rivelato essere più lungo del previsto, causa emergenza improvvisa coronavirus.

Con Romina Power non ho mai detto che ‘manteniamo le distanze’. Abbiamo ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa. Qui c’è anche nostro figlio Yari mentre Cristèl sta a Zagabria con la sua famiglia ma la sentiamo tutti i giorni via Skype. Romina jr. invece si trova bloccata ad Ibiza, sta bene e aspetta di rientrare in Italia.

Il messaggio di Romina Jr da Ibiza

E infatti la stessa Romina Jr aveva spiegato su Instagram che un viaggio di piacere di pochi giorni si era rivelato più lungo del previsto a causa del blocco per il Covid-19, che l’ha trattenuta in terra iberica per tutte queste settimane, separandola anche dai suoi affetti. La famiglia Carrisi si trova riunita nella tenuta che da sempre gli ha fatto da nido, in Puglia, e ora lei è ancora a Ibiza, aspettando di riprendere in mano la sua vita e di poter tornare in Italia da suo padre e da sui fratelli Yari, Jasmine e Al Bano Jr:

Un weekend sulla perla delle Baleari che si è trasformato in quarantena per la ‘piccola’ di Al Bano e Romina, che su Instagram condivide la sua nostalgia di casa: “L’umore fluttua, la fame è sempre con coltello e forchetta in mano. La ricrescita incombe, la pedicure un ricordo lontano. La natura sboccia, le api ronzano. I pensieri tanti e sparpagliati ma le paure sempre le stesse… E alla fine, sarà solo un ricordo malinconico di un periodo che speriamo di non dover mai più assaporare. Tenete i nervi saldi e le mani pulite. Ce la dovremo fare.