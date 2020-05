Al Cotugno parte la sperimentazione al plasma

Al Cotugno di Napoli parte una nuova sperimentazione per la cura al COVID-19.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta in merito all’utilizzo sperimentale degli anticorpi estratti dai pazienti già guariti:

“I risultati che si stanno ottenendo con questa strategia al San Matteo di Pavia, all’ospedale di Mantova, in quello di Bolzano e ora anche a Padova – peraltro suggerita dal primario emerito del Cotugno Giulio Tarro sin dall’esordio dei primi casi di Sars Cov 2 in Italia – sono eclatanti. Nella città veneta su 11 malati in fase critica sottoposti a questa cura tutti hanno avuto una remissione della malattia nell’arco dei successivi due giorni.”

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts