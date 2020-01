Al GF Vip bacio tra Adriana Volpe e Pago, il marito di lei: “Il rispetto viene dimenticato”

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da una settimana e già se ne sono viste di cotte e di crude tra le mura della casa più spiata d’Italia. Ultimo avvenimento che ha generato qualche polemica, fuori dal reality è stato il bacio tra Adriana Volpe e Pago, che non è stato affatto gradito dal marito della showgirl, Roberto Parli.

Il bacio tra Adriana Volpe e Pago

All’interno della casa di Cinecittà i concorrenti cercano di passare il tempo come possono, alle volte tenendosi impegnati con le attività proposte dagli autori, altre volte passando il tempo in chiacchierate e giochi di gruppo, durante i quali alle volte è facile perdere il controllo. Ed ecco che, proprio durante “il gioco obbligo-verità” in cui sono stati coinvolti tutti gli inquilini della casa, assistiamo al primo bacio del reality in salsa vip. Le regole del gioco sono facilmente intuibili, quindi, a chi tocca l’obbligo non può sottrarsi a ciò che gli viene chiesto, motivo che ha portato al bacio incriminato tra Adriana Volpe e Pago.

La reazione di Roberto Parli

Ovviamente il gesto ha scatenato la reazione del marito della showgirl, Roberto Parli, che non ha esitato a commentare quanto accaduto su sul profilo Instagram. L’imprenditore si è particolarmente infastidito per l’andamento del gioco e piuttosto piccato, non ha esitato a mostrare il suo disappunto,ironizzando in maniera sarcastica sulla scelta del gioco e scrivendo:

Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta,più che il gioco “obbligo e verità “ mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???