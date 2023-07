Corriere dello Sport – Al-Nassr su Mario Rui, il giocatore rifiuta: vuole restare a Napoli.

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore, aveva sondato il terreno per acciuffare anche Mario Rui. Tuttavia, il terzino portoghese, amico di CR7, avrebbe chiaramente espresso il suo disappunto a riguardo. Come ha testimoniato il quotidiano, l’ex Roma vorrebbe e vuole proseguire ancora con il Napoli, nonostante la sua età non rispetti più i parametri imposti dal club. Il giocatore è pronto a proseguire, nonostante la ricca proposta araba.

