Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono lasciati: “Rispettate la nostra privacy”

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono lasciati, lo hanno comunicato con un messaggi su Instagram, dove hanno spiegato i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione, in un momento così delicato. La coppia ha deciso di divulgare questo messaggio proprio per evitare che venga intaccata la loro privacy e per diffondere una risposta univoca, senza che vengano chieste ad entrambi spiegazioni aggiuntive sull’accaduto. I due si sono sposati dieci anni fa e dal loro matrimonio sono nate due bambine: Aurora e Diamante.

Il messaggio della separazione su Instagram

Anche uno di quegli amori che sembra durare per sempre è destinato a concludersi, come quello che ha unito Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Il calciatore e l’attrice, nota per aver interpretato il ruolo da protagonista, al fianco di Roul Bova, nella trasposizione cinematografica del romanzo di Federico Moccia, Scusa ma ti voglio sposare, hanno avuto una bellissima storia d’amore, chiacchierata su tutti i giornali, sebbene la coppia abbia cercato in tutti i modi di tenere a riparo la propria vita privata. Dopo dieci anni insieme, i due di comune accordo, come scrivono sui loro profili Instagram, hanno deciso di separarsi, questo è quanto hanno scritto:

In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno.

L’intento di entrambi è quello di preservare la loro vita privata, ma anche la serenità delle loro bambine, perché non vengano immischiate nel clamore mediatico che, solitamente, generano le rotture tra personaggi di spicco nel mondo dello showbusiness.