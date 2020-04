Alberto di Monaco guarito dal Covid-19, il video in giardino con la moglie Charlene

Non è stato un periodo facile per la famiglia reale monegasca da quando Alberto di Monaco è risultato positivo al coronavirus. Dopo dodici giorni di quarantena, una volta stabilito il suo stato di salute non ha esitato un attimo a raggiungere i suoi figli e la moglie Charlene, nella residenza estiva di Roc Angel. Con un video la coppia augura, sia in francese che in inglese, di trascorrere serenamente queste giornate di festa.

Il ritorno in famiglia

“In questi tempi difficili e problematici vi auguriamo di stare accanto alle vostre famiglie e una felice Pasqua” sono queste le parole che i due coniugi rivolgono al mondo tramite un video messaggio su Instagram, in cui è evidente la completa guarigione del principe di Monaco. Solo qualche giorno fa, Charlene, che aveva lasciato il palazzo reale per stabilirsi nella residenza estiva, aveva rivolto un messaggio di speranza e umanità al mondo intero pubblicando le foto dei due gemellini, Jacques e Gabriella, intenti a dilettarsi con il giardinaggio: “Mando a tutto il mondo benedizione e amore, ci mancate, a presto” aveva scritto sul suo profilo Instagram, di cui in questo periodo è diventata un’abile fruitrice.

Quando Alberto di Monaco ha scoperto di essere positivo

Alberto di Monaco aveva scoperto di essere affetto dal coronavirus il 19 marzo, ma aveva immediatamente precisato che fosse una forma lieve, tanto è vero che una volta iniziato l’isolamento nel palazzo reale, non ha mai smesso di lavorare. L’unica preoccupazione che lo tormentava era il timore di aver contagiato anche i suoi figli poiché era stato particolarmente affettuoso con loro in quei giorni: “I bambini hanno avuto mal di stomaco, non vorrei averli contagiati, li ho baciati spesso” aveva dichiarato. Mentre i suoi sintomi, sin dall’inizio, sono stati particolarmente leggeri: “Me ne sono reso conto perché mi colava il naso, avevo un po’ di tosse, poi una leggera febbre, ma sto bene, non è grave“, così aveva rassicurato la popolazione monegasca, subito dopo la notizia del contagio.