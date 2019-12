Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più, bellissimo ricordo”

Cosa è accaduto davvero tra Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti? È un fatto noto che il vincitore del Grande Fratello abbia corteggiato a lungo la conduttrice di Canale 5, ma le notizie ufficiali, confermate dalla stessa Barbarella, per mesi hanno parlato di una semplice conoscenza amichevole, cui non sarebbe seguita una vera e propria frequentazione. Ora è però Mezzetti in persona a tornare sull’argomento, lasciando intendere che tra lui e la D’Urso ci sia stato quanto meno un flirt sentimentale, poi concluso.

Le parole di Alberto Mezzetti

“La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più“, ha scritto Alberto su Instagram pubblicando la foto del celebre ballo tra lui e la presentatrice al GF. Riguardo quella cena tra Mezzetti e la D’Urso si è parlato a lungo, ma Carmelita aveva smentito con forza di aver iniziato una storia con Alberto. “Poi le cose belle finiscono purtroppo“, continua l’ex gieffino, “dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo“. Una vera e propria dichiarazione d’affetto, quelle del 35enne viterbese, che suona come un tentativo di riconciliazione con la presentatrice, magari per ottenere nuova visibilità mediatica dal momento che la televisione italiana non gli ha regalato nuove opportunità dopo il GF. A questo proposito, lui stesso ha chiarito con una story.

Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà.

Perché Alberto non fa tv e come sono i rapporti con la D’Urso

Per comprendere meglio queste parole, è opportuno fare un salto indietro nel tempo a settembre, quando Alberto Mezzetti attaccò Barbara D’Urso sostenendo di essere stato escluso dai suoi programmi: “Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto“. Insomma, leggendo tra le righe, sembra di capire che la D’Urso non lo abbia più richiamato in tv proprio per quello che è successo tra di loro, ovvero “molto di più” di una semplice cena tra amici. Sarebbe questa la “questione” cui fa riferimento e che non sarebbe ancora risolta.

Barbara D’Urso ha già smentito la storia con Filippo Nardi

Per aspettare commenti da parte di Barbara D’Urso probabilmente dovremo attendere il ritorno dei suoi programmi dopo la pausa natalizia. Al momento, la conduttrice si trova a Madrid, forse impegnata in un nuovo misterioso progetto con Mediaset España. Sulla sua vita privata mantiene il massimo riserbo e ha più volte sostenuto di essere single da anni. Lo dimostra la recente smentita della relazione con Filippo Nardi, da lei ridimensionata a una semplice amicizia.