Albiol: “Coronavirus? Fatto il tampone, è diventata una guerra. Napoli mi manca, torneremo”

Raul Albiol, ex difensore della SSC Napoli attualmente al Villarreal, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio. «Napoli manca anche a me, a mia moglie e ai miei figli: quando questo casino finirà, perché finirà, torneremo»

E invece è andata così. E’ andata che bisogna difendere se stessi e gli altri: surreale, vero?

Lei possiede una mascherina?

«No. Né io, né la mia famiglia. Ma siamo chiusi in casa, speriamo al sicuro, al contrario dei medici, degli infermieri e del personale sanitario che lavora senza sosta e combatte ogni giorno per aiutare tutti noi. Per recuperare i malati, per alleviare le sofferenze di chi sta male o addirittura malissimo. Dobbiamo aiutarli e sostenerli in ogni modo possibile. Bisogna restare uniti e, ripeto, soprattutto aspettare in casa che finisca questa specie di guerra biologica: è l’unico modo per dare una mano a loro e anche alle persone più anziane e maggiormente esposte ai rischi. Personalmente non vedo i miei genitori da un mese, ma stanno bene e mi basta questo»