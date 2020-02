Albo d’oro Coppa Italia basket: primo sigillo per l’Umana Reyer Venezia

Prima affermazione per l’Umana Reyer Venezia nella Coppa Italia di basket dopo il successo odierno per 73-67 contro l’Happy Casa Brindisi. Di seguito l’albo d’oro completo della manifestazione. Per i pugliesi, già finalisti perdenti lo scorso anno contro Cremona, si tratta della seconda sconfitta consecutiva nell’atto conclusivo.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA BASKET

1968 Partenope Napoli

1969 Pallacanestro Varese

1970 Pallacanestro Varese

1971 Pallacanestro Varese

1972 Olimpia Milano

1973 Pallacanestro Varese

1974 Virtus Bologna

1984 Virtus Bologna

1985 Victoria Libertas Pesaro

1986 Olimpia Milano

1987 Olimpia Milano

1988 Juvecaserta Basket

1989 Virtus Bologna

1990 Virtus Bologna

1991 Scaligera Verona

1992 Victoria Libertas Pesaro

1993 Pallacanestro Treviso

1994 Pallacanestro Treviso

1995 Pallacanestro Treviso

1996 Olimpia Milano

1997 Virtus Bologna

1998 Fortitudo Bologna

1999 Virtus Bologna

2000 Pallacanestro Treviso

2001 Virtus Bologna

2002 Virtus Bologna

2003 Pallacanestro Treviso

2004 Pallacanestro Treviso

2005 Pallacanestro Treviso

2006 Basket Napoli

2007 Pallacanestro Treviso

2008 Felice Scandone Avellino

2009 Mens Sana Siena

2010 Mens Sana Siena

2011 Mens Sana Siena

2014 Dinamo Sassari

2015 Dinamo Sassari

2016 Olimpia Milano

2017 Olimpia Milano

2018 Auxilium Torino

2019 Vanoli Cremona

2020 Umana Reyer Venezia

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo