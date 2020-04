Alec e Hilaria Baldwin in attesa del quinto figlio dopo il secondo aborto consecutivo

Una buona notizia e risplende il sereno in casa Baldwin. Hilaria è di nuovo incinta, dopo il doppio doloroso aborto consecutivo. Per Alec e Hilaria Baldwin sarà il quinto figlio. A comunicarlo è proprio la moglie dell’attore sui social network, mostrandosi in video con la pancia scoperta: “Sento un suono. Lascio che il bambino parli perché non ho le parole per esprimere come questo suono ci fa sentire. Ho appena avuto la grande notizia che tutto va bene e che il piccolo è in salute. Volevo condividere la gioia con voi. Eccoci di nuovo”. La notizia è stata accolta con grande affetto e gioia dai fan della coppia.

La gioia dopo il dolore di un doppio aborto

Hilaria Baldwin ha voltato pagina dopo il grande dolore di aver vissuto un doppio aborto in un anno, il 2019. Lo scorso novembre aveva sintetizzato la sua condizione con queste parole: “Oggi abbiamo saputo di avere perso la nostra bambina di 4 mesi. Vogliamo che sappiate che anche se adesso non stiamo molto bene, andrà meglio”. Hilaria Baldwin ha parlato in quell’occasione della fortuna di essere già una famiglia numerosa: “Siamo fortunati ad avere i nostri 4 bambini, sono sani e questo non vogliamo perderlo di vista. L’ho detto a Carmen e così lo abbiamo comunicato ad Alec. Credo sia un buon modo di condividerlo anche con voi. Le ho detto che questo bambino non arriverà ma che faremo del nostro meglio per darle una sorellina. Sono devastata. Non me lo aspettavo quando sono stata a fare l’ecografia oggi. Non so cos’altro dire. Sono ancora sotto shock.”

Alec e Hilaria Baldwin insieme dal 2012

Nata Hilaria Lynn Thomas, la Baldwin sposa l’attore Alec Baldwin il 30 giugno 2012, nella cattedrale di St. Patrick a New York. I due si sono conosciuti perché lei era la sua insegnante di ginnastica. Nell’agosto 2013 diventano genitori di Carmela Gabriela, il 17 giugno 2015 nasce Rafael. Il 12 settembre 2016 nasce il terzo figlio, Leonardo Àngel Charles. Il quarto figlio nasce il 17 maggio 2018: Romeo Alejandro David.