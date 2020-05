Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: “Benvenuta principessa”

Alena Seredova è diventata di nuovo mamma: è nata la sua bambina, prima figlia con il suo compagno Alessandro Nasi. La showgirl pubblica una tenerissima foto sul suo profilo Instagram, per annunciare la notizia della nascita, accanto alla quale scrive: “Benvenuta principessa”.

L’annuncio della nascita

Era stata proprio la modella a rivelare che la bambina sarebbe arrivata intorno al mese di giugno, e con qualche settimana di anticipo ecco che la primogenita di Alena Seredova e Alessandro Nasi è venuta al mondo. A divulgare la notizia ci ha pensato la neo mamma che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la vede tenere tra le sue mani quella minuscola della nuova arrivata. Dettaglio che non passa inosservato è l’anello con scritto “Mom”. Accanto allo scatto alcune semplici parole per salutare l’arrivo della piccola: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”. Non si sa ancora, al momento, il nome della bambina.

La terza gravidanza

Alena Seredova aveva annunciato lo scorso marzo di aspettare una bambina, mentre la notizia della gravidanza era stata rivelata a fine gennaio, ospitata anche a Verissimo. Ed è così, quindi, che finisce per coronarsi il sogno d’amore della showgirl e del suo compagno, insieme già da diverso tempo, la loro storia risale al 2015. Si tratta della terza maternità per la modella che dal suo matrimonio con Gigi Buffon aveva avuto due maschietti: Louis Thomas e David Lee. Diventare mamma a 41 anni è stata sicuramente una forte emozione per la bella modella ceca che, infatti, proprio di recente parlando della gravidanza prossima alla fine, aveva dichiarato in collegamento con Caterina Balivo a Vieni da me: “Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente”.