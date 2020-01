Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi

Alena Seredova è incinta. L’ex moglie di Gigi Buffon ha annunciato via Instagram di essere in attesa di un bambino dal compagno Alessandro Nasi, l’uomo insieme al quale aveva ritrovato la serenità e l’equilibrio sentimentale dopo la dolorosa separazione dall’ex marito. “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.Per sempre” ha scritto Alena postando la foto che mostra la pancia già arrotondata dalla gravidanza. Nello scatto compaiono solo le sue mani e quelle del compagno. Il bambino che aspetta arriverà a giugno. Lo comunica nel post pubblicato posto dopo e scritto in lingua ceca. Ancora ignoto il sesso del bambino in arrivo. “Non vediamo l’ora” scrive lei.

Per Alena Seredova è il terzo figlio

Alena ha già avuto due figli nati dal lungo matrimonio con Gigi Buffon, David Lee (10) e Louis Thomas (12). Il bambino che aspetta nascerà 10 anni dopo l’arrivo di David, secondogenito della modella. Dall’ex portiere della Juve, Alena si è separata nel 2014. Il matrimonio tra i due è finito quando Buffon ha conosciuto la giornalista Ilaria D’Amico, della quale si è innamorata. Oggi i due stanno ufficialmente insieme. Nel 2016 hanno avuto un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia.

L’amore con Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi stanno insieme dal 2015. Hanno sempre vissuto il loro rapporto tenendosi accuratamente a distanza dai riflettori. La coppia si concede pochissima vita mondana ma il legame è solidissimo, fatto dimostrato dalla gravidanza della modella. Nato a Torino ma cresciuto a New York, Nasi è tra gli eredi della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e John Elkann. Avrebbe conosciuto Alena sugli spalti durante una partita della Juventus, squadra della quale sono entrambi tifosi. Ricopre la carica di vicepresidente di Exor, una delle società finanziarie controllate dagli Agnelli.