Alena Seredova sfoggia il pancione sulla neve, l’ex moglie di Buffon aspetterebbe una bambina

Alena Seredova sfoggia il pancione sulla neve. Il Coronavirus ha costretto la modella a cambiare in corsa i suoi propositi per le vacanze. Saltato il viaggio alle Maldive, l’ex moglie di Gigi Buffon e il compagno Alessandro Nasi hanno scelto il paesaggio innevato offerto da Courmayeur per staccare la spina durante queste settimane particolarmente difficili per chi vive a Milano, e più in generale in Lombardia. Il settimanale Chi ha fotografato Alena e Alessandro mentre si rilassano in montagna. La Seredova osserva serena il fidanzato sciare con David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio con Buffon. La tenuta termica non nasconde la pancia arrotondata della modella che ha recentemente annunciato di essere incinta. Per Alena si tratta del secondo figlio.

Alena Seredova aspetterebbe una bambina

Secondo un’indiscrezione pubblicata da Chi, che cita fonti vicine ad Alena, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetterebbe una bambina, la prima femmina dopo i due maschi avuti da Buffon. Per il momento, la modella ha preferito non sbilanciarsi a proposito del sesso del bambino in arrivo ma se si trattasse davvero di una bambina, la famiglia allargata che forma con Alessandro Nasi si arricchirebbe di un sorprendente quanto gradito fiocco rosa, il primo per la Seredova.

L’ex moglie di Gigi Buffon incinta a 41 anni

Alena è in attesa del suo terzo figlio a 41 anni. Il terzogenito arriva a oltre 10 anni dalla sua ultima gravidanza. Da Buffon aveva avuto i piccoli Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, arrivato nel 2009. È stata lei stessa ad annunciare la notizia della gravidanza in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Risale al 29 gennaio scorso la prima foto del pancione pubblicata sui social, uno scatto tenero utilizzato per confermare la dolce attesa in corso. Il parto è previsto per giugno.