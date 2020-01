Alessandra Amoroso è single, è finita la storia con Stefano Settepani: “Sognavamo una famiglia”

La storia di Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è giunta al capolinea e questa volta lo ha ammesso lei stessa con una Story su Instagram. Se è vero che quando una donna cambia capelli cambia anche uomo, lei ne è proprio la conferma. Ieri infatti la cantante salentina è apparsa sui social mostrando il primo passo del suo cambiamento: un nuovo look e un color grigio ghiaccio. “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!”, scrive sotto al post con l’hashtag #megliocambiare. Un piccolo indizio che lasciava intendere ai suoi fan che anche in amore ci fosse strato un deciso cambio di rotta, preannunciato dai rumors che circolavano già da qualche tempo sulla sua rottura con Settepani. A lanciare la bomba era stato il settimanale Chi. “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”, scriveva il magazine di Alfonso Signorini. Ieri in serata, è arrivata la replica della cantante:

Io e Stefano non stiamo più insieme da qualche mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…l’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla.

Chi è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso

La coppia non sta più insieme da qualche mese, dunque, anche se l’artista non ha voluto spiegare quali sono stati i motivi precisi della rottura. Le ultime foto insieme su Instagram in effetti risalgono allo scorso Natale: uno scatto in famiglia li ritrae sorridenti, ma poi a quanto pare le difficoltà avrebbero preso il sopravvento. Un amore durato circa quattro anni quello con Stefano Settepani, 34enne milanese d’origine ma romano di adozione, produttore televisivo di Amici di Maria De Filippi. È proprio nella redazione del talent che era scoccato il colpo di fulmine con la cantante salentina, nel 2015, quando Alessandra era tornata nella casa madre per fare un saluto. Lui alle spalle ha un matrimonio dal quale sono nati due figli e nel rapporto con la cantante si era sempre mantenuto molto riservato.