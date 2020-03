Alessandro Cannataro di Uomini e Donne e Tempation Island positivo al Coronavirus

Dopo il caso dell’ex tronista Leonardo Greco, arriva la notizia di un altro volto noto per Uomini e Donne che ha contratto il Coronavirus. Parliamo di Alessandro Cannataro, calciatore lombardo che nel dating show di Maria De Filippi aveva corteggiato Sara Affi Fella nel 2018 ed è stato anche single a Tempation Island. Il ragazzo è stato male nei giorni scorsi e, dopo aver effettuato il testo del tampone, è risultato essere positivo. Lo ha comunicato lui stesso su Instagram.

L’annuncio di Alessandro Cannataro

“24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo”, ha scritto Alessandro,”Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio“. Poi, ha lanciato l’allarme per mettere in guardia le persone con cui è entrato in contatto negli ultimi giorni: “Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa“. Migliorano invece le condizioni di Leonardo Greco, che è uscito dall’ospedale.

Chi è Alessandro Cannataro

Nato il 20 aprile 1995, Alessandro Cannataro milita attualmente nella squadra di calcio del Fenegrò (ha giocato anche nell’Inter Under19). Dopo aver corteggiato Sara Affi Fella a Uomini e Donne (tronista resa nota dallo scandalo che la vide partecipare al dating show malgrado fosse ancora segretamente fidanzata con l’ex Nicola Panico), è sbarcato a Temptation Island nell’ultima edizione, quella andata in onda nell’estate 2019. Qui si è fatto notare per la vicinanza alla protagonista Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena, tanto che lei aveva deciso di lasciare il programma senza il compagno. Con Alessandro, però, il sentimento non è mai decollato. In compenso, Jessica e Andrea sono tornati insieme alcuni mesi dopo.