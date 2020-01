Alessandro Del Piero su Kobe Bryant: “Scioccato, per me era un modello”

“Sono scioccato, lo è tutto il mondo e non solo quello dello sport. Quando se ne vanno persone di questo calibro è difficile trovare parole. Si basava sui fatti e tutti hanno apprezzato la sua dedizione nel sociale. Per me è stato un modello, è tutto così triste“, sono queste le parole di Alessandro Del Piero, riportate dall’Ansa, sulla tragica scomparsa di Kobe Bryant, per via di in un incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita sua figlia Gianna e altre sette persone.

Un accadimento che ha toccato tutti nel profondo, anche chi appassionato di basket non è. Del resto, Bryant appartiene a una rara stirpe di sportivi, in grado di andare oltre la specificità della propria disciplina. E così il campione dei Los Angeles Lakers, vera e propria icona della palla a spicchi, ci ha lasciato un vuoto incolmabile che Del Piero e altri in questo lunedì così triste hanno voluto esprimere.

Foto: LaPresse