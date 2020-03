Alessandro Di Battista ancora papà, Sahra Lahouasnia è incinta di un maschietto

Alessandro Di Battista diventerà papà per la seconda volta, come lui stesso ha svelato con un post attraverso il suo profilo Instagram. La compagna Sahra Lahouasnia è incinta e aspetta un maschietto: il sesso del bebè è stato annunciato con un video social dallo stesso politico del Movimento 5 stelle che lo mostra insieme al figlio primogenito Andrea.

Il filmato di Di Battista con il figlio Andrea

Di Battista ha seguito un trend molto tra i personaggi famosi: quello di svelare ai fan il sessò del bimbo in arrivo rompendo un palloncino da cui sono usciti tanti coriandoli azzurri. Vip, celebrità del mondo dello spettacolo, persino personaggi del calcio come Simone Inzaghi scelgono sempre più spesso questa consuetudine molto “americana” per comunicare ai propri follower il lieto annuncio. Co-protagonista del filmato è il piccolo Andrea, il bambino che Di Battista e la Lahouasnia hanno avuto nel 2017. Il piccolo ha saputo proprio in quel momento che arriverà un fratellino. “Anche una sera di qualche mese fa… siamo rimasti a casa“, ha scritto l’attivista pentastellato, a margine del filmato,“Ops we did it again…”. Sul suo profilo, invece, Sahra Lahouasnia ha mostrato il pancione già molto evidente.

Chi è Sahra Lahouasnia, la compagna di Alessandro Di Battista

Sahra Lahouasnia è legata sentimentalmente a Di Battista dal 2017. Francese di origine algerina, ha preso una laurea breve alla Sorbona a Parigi, ha frequentato l’Erasmus alla Sapienza di Roma e sempre nella capitale, nell’università di Tor Vergata, ha frequentato un Master in economia. Ha lavorato a Cinecittà Studios, poi in Rénault e come assistente alle vendite presso la nota azienda fashion francese Hermès. Lei e Di Battista convivono a Roma.