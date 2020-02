Alessandro Graziani su Serena Enardu: “Il suo destino con Pago non è mai dipeso da me”

Alessandro Graziani non vuole più essere il terzo incomodo tra Pago e Serena Enardu. O meglio, è stanco di sentirsi additare come la causa della loro rottura. Parlano i fatti, durante la sua esperienza come tentatore a Temptation Island Vip, Serena si era lasciata andare e, a fine programma, la sua relazione con il cantate sembrava davvero giunta al capolinea. La colpa però non sarebbe del tentatore perché, come spesso ha ribadito Serena dentro la casa del Grande Fratello Vip, la sua storia d’amore viveva parecchi problemi già prima di Temptation. Ora, per Alessandro Graziani l’unico pensiero è il suo Trono Classico a Uomini e Donne, dove corteggia Giovanna Abate.

Le parole di Alessandro Graziani su Pago e Serena

Il corteggiatore non ha più nessuna intenzione di tornare sull’argomento ed è convinto che il suo flirt con Serena Enardu sia acqua passata, precisando che tra loro è rimasta solo una bella amicizia, in virtù delle esperienze che hanno condiviso. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine, Alessandro Graziani si dice convinto di un dettaglio: non è lui il motivo per cui la storia tra Pago e Serena è naufragato ed è certo di esser stato per lui solo una figura con cui potersi sfogare:

Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso.

Per Alessandro è una storia che appartiene al passato:

Penso se ne sia parlato già abbastanza. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato.

Alessandro Graziani corteggia Giovanna Abate

Qualche settimana fa Alfonso Signorini era andato in studio a Uomini e Donne proprio per interrogare il corteggiatore in merito al suo rapporto con Serena. Alessandro Graziani è stato sfuggente e non ha voluto aggiungere dettagli, nemmeno quando Tina gli ha rivelato che alcune sue amiche li avrebbero visti trascorrere un weekend insieme a Cagliari, a settembre. Il ragazzo vuole concentrarsi sulla sua nuova esperienza e sembra molto incuriosito dalla nuova tronista Giovanna ed è felice che ora possa riscattarsi dopo il ‘no’ di Giulio Raselli. Nonostante questo, il corteggiatore si è detto lusingato dalle attenzioni ricevute dea Sara Shaimi.