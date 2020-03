Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono lasciati, l’annuncio: “Non è andata, siamo divisi”

Veronica Burchielli annuncia via Instagram la rottura con Alessandro Zarino. In un post, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che la relazione con il tronista è finita a distanza da qualche mese dall’inizio. “Ciao ragazzi come state? Spero tutto bene. Sono stata molto assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivermi delle emozioni. Io non riesco a fingere che tutto vada bene e non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene. Io non riesco a non essere sincera. Ho bisogno di raccontarvi delle cose” ha esordito Veronica, per poi ufficializzare la rottura.

Le spiegazioni dovute alle fan della coppia

Veronica annuncia di avere voluto rendere pubblica la rottura per rispetto delle persone che hanno seguito il suo percorso a Uomini e Donne, sostenendola durante il no al tronista e successivamente, quando ah fatto marcia indietro decidendo di abbandonare la trasmissione insieme a Zarino:

Ad alcuni di voi non interesserà forse, ma per rispetto a tutte quelle persone che hanno creduto in noi…io credo sia giusto che voi sappiate. Forse non sono tenuta a farlo ma io sento di dovervelo. E non perché sono “personaggio”, non mi ci sento affatto, ma per gratitudine a tutte quelle persone che dedicano anche 5 minuti del loro tempo per me. Io che sono una sconosciuta, per scrivermi un messaggio bello o brutto che sia. Per gratitudine a quelle persone che si sono appassionate alla coppia e hanno creduto in noi, dedicandoci il loro tempo, le loro parole. Siamo nati come coppia pubblica quindi è giusto che voi sappiate. Se fino ad oggi non ho detto niente è perché questo non è il momento più adatto, più giusto, con quello che sta succede e due perché non c’era niente di certo.

Sconosciuti i motivi della rottura

Veronica non ha voluto rendere noti i motivi della separazione da Alessandro, preferendo restassero privati: “Fino a che non è stata presa una decisione ho sempre preferito dire che tutto andava bene per tutelarci. Non dando la possibilità ad eventi o fattori esterni di appesantire il nostro momento, evitando inutili gossip su interviste o giornalini o pagine perché è normale avere delle difficoltà in un rapporto. Ci saranno sempre ma ciò non significa mettere in discussione la coppia”. Poi ha concluso:

Ed io, questo non l’ho mai fatto! Ma voi non siete sciocchi. Vi eravate accorti che qualcosa in realtà, non andava. La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. È stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto. Sono felice di avere conosciuto la sua famiglia. Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto e che io ho provato tanto. I motivi della rottura rimarranno privati. Vi abbraccio.