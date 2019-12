Alessia Marcuzzi a Dubai con l’ex marito Simone Inzaghi, hanno festeggiato il Natale 2019 insieme

Alessia Marcuzzi ha trascorso il Natale 2019 a Dubai insieme all’ex compagno Simone Inzaghi, padre di suo figlio Tommaso. La conduttrice è volata all’estero anche in questa occasione – lo aveva già fatto qualche mese fa per festeggiare il suo compleanno – per vivere le feste al caldo degli Emirati Arabi. Con lei i figli Mia e Tommaso e una parte della loro famiglia allargata, quella composta da Simone, Gaia Lucariello e Lorenzo, il figlio nato dal loro legame. Gaia e Alessia sono grandi amiche, tanto che la prima ha voluto che fosse proprio la Marcuzzi a farle da testimone di nozze nel giorno delle nozze con Inzaghi. Quello della conduttrice dell’Isola dei famosi resta il più popolare esempio di famiglia allargata vip italiana. Nessuna come la Marcuzzi è riuscita a fare altrettanto e per così tanto tempo.

A Dubai anche Ciro Immobile e Jessica Melena

Alessia sta trascorrendo le vacanze natalizie al caldo, divisa tra piscina, escursioni, arrampicate e cene organizzate all’interno dei ristoranti più popolari tra i turisti a Dubai. Della sua compagnia, oltre ai già citati Simone Inzaghi e Gaia Lucariello, fanno parte Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. Campione della Lazio, Immobile ha deciso di volare a Dubai insieme al suo allenatore. Tra Jessica e Gaia è nato un ottimo rapporto tanto che la Melena, popolarissima su Instagram, si rivolge pubblicamente a Gaia chiamandola “la mia mister”.

Mancano Francesco Facchinetti e Wilma

Della compagnia della Marcuzzi non fanno parte, ma solo per quest’anno, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma. Lo scorso anno il papà della piccola Mia e la moglie avevano trascorso le vacanze insieme all’ex compagna di lui, alla loro bambina e agli altri figli nati dal loro legame. Lui stesso lo ha ricordato postando su Instagram una foto scattata insieme a Wilma e Alessia, scatto realizzato a testimonianza dell’equilibrio familiare raggiunto.

Per il 2019, Facchinetti sembrerebbe essere rimasto in Italia, probabilmente a causa dei sempre più numerosi impegni di lavoro. Anche lui e Wilma fanno parte del circolo familiare creato dalla Marcuzzi, un esempio di equilibrio al quale ogni ex coppia dovrebbe tendere nel rispetto della serenità dei più piccoli.