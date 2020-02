Alessia Marcuzzi agli haters dopo gli apprezzamenti a Achille Lauro: “Mai drogata in vita mia”

Alessia Marcuzzi era tra i milioni di spettatori che ieri sera hanno seguito il successo della prima serata del Festival di Sanremo. La conduttrice ha apprezzato molto lo spettacolo dell’Ariston e, attivissima sui social, ha condiviso il suo entusiasmo con i followers, commentando le esibizioni come se fosse su un “divanone kilometrico, con tutti voi seduti vicino a me, a magnà popcorn”, ha scritto su Twitter. L’artista da lei più osannato della serata è Achille Lauro, sul quale la Marcuzzi ha espresso non pochi apprezzamenti, ma in cambio ha ricevuto le critiche di altri utenti che l’hanno accusata per i suoi gusti musicali. Lei ha fatto in fretta a rispondere per le rime.

Alessia Marcuzzi fan di Achille Lauro

Con un video su Instagram riprendeva dallo schermo della tv l’esibizione dell’artista, che ha stupito sul palco dell’Ariston spogliandosi del mantello nero con fregi dorati, per restare con indosso solo una tutina color nude illuminata di cristalli e i pedi nudi. La performance di Achille Lauro, eccentrica e provocatoria, non è piaciuta a tutti. Alessia Marcuzzi lo posta con tanto di “Wow” e emoticons con i cuoricini, poi su Twitter continua con gli apprezzamenti: “Il numero uno!!! Moderno, sexy, avanti anni luce”. Gli utenti si scagliano contro di lei, uno di loro le chiede se per caso faccia uso di sostanze stupefacenti, così da giustificare, ironicamente, il suo entusiasmo per Achille Lauro. La conduttrice non apprezza il commento e risponde:

Mai drogata in vita mia, pensa. La mia è libertà di pensiero e voglia di vedere cose nuove e particolari.

Alessia Marcuzzi agli haters su Twitter

Gli utenti sono partiti alla carica e per controbattere hanno postato le immagini di alcuni big del gram rock come Freddy Mercury, già trasgressivi anche nello stile negli anni Settanta. La risposta di Alessia Marcuzzi:

Vabbeh allora se dobbiamo trovare paragoni, possiamo metterci anche David Bowie o Renato Zero da noi in Italia…. intendevo dire che lo vedo sul palco e mi incuriosisce più di tutti…è uno sbaaam. Un personaggio di grande impatto.

Così la conduttrice ha cercato di mantenere la calma e spiegarsi con chi l’ha accusata di aver esagerato nella valutazione dell’artista.

Scusate ma non ci siamo capiti… chi è che vuole paragonarlo a David Bowie, Freddy Mercury…o renato Zero? È ovvio che nessuno mette in discussione questo. Ho detto solo che mi piace, che lo trovo moderno e accattivante. Non fate i pesantoni.

A fine serata Alessia Marcuzzi va a dormire e liquida i suoi haters dando appuntamento alla seconda serata con un: “Anche i pesantoni di stasera li voglio vicini vicini!”