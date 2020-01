Alessia Marcuzzi assiste al salvataggio di una tartaruga: “È stata un’emozione incredibile salvarla”

Alessia Marcuzzi dopo essere stata a Dubai per trascorrere le vacanze natalizie, si è spostata alle Maldive per accogliere il nuovo anno. Durante questo rilassante soggiorno in famiglia ha assistito ad un evento piuttosto particolare ed emozionante, ovvero il salvataggio di una tartaruga impigliata in una rete.

Il salvataggio della tartaruga

L’era dei social network permette di immortalare momenti particolari e condividerli con il mondo tramite un semplice video o una foto, ed è proprio quello che è accaduto alla conduttrice Mediaset, Alessia Marcuzzi, che non ha esitato neanche un minuto a riprendere ciò che stava accadendo proprio sotto i suoi occhi. Una tartaruga marina immersa nelle acque cristalline della località Landaa Giraavaru, era impigliata in una rete da pesca e con fatica cercava di tirarsene fuori, grazie all’aiuto di alcuni operatori i cosiddetti Marine Savers, queste creature vengono salvate da una morte certa, come spiega proprio la Marcuzzi nei tre video pubblicati sul suo profilo Instagram:

Guardate questi tre video: Oggi siamo usciti in barca per fare snorkeling e abbiamo trovato una tartaruga impigliata in una rete in mezzo al mare…cosa che succede spesso purtroppo. Qui a Landaa Giraavaru i @marinesavers ne trovane tante in condizioni pessime, spesso in fin di vita e cosi’ le portano nel centro di riabilitazione dell’isola per curarle e rimetterle nell’oceano. Oggi e’ capitato a noi di trovarne una ed e’ stata un’emozione incredibile poterla salvare. L’abbiamo chiamata Lucky, che in italiano vuol dire fortunata.

Le Maldive scelte da molti vip

Un modo per sensibilizzare i suoi fan e per renderli partecipi di una realtà di cui non tutti sono a conoscenza, che si consuma in diverse zone del mondo. Quest’anno Alessia Marcuzzi si è concessa una doppia meta per trascorrere le vacanze natalizie, dopo Dubai in cui ha incontrato il suo ex compagno Simone Inzaghi, padre del suo primogenito Tommaso, è volata alle Maldive che quest’anno hanno ospitato diversi volti noti dello spettacolo: da Pierfrancesco Favino ad Ezio Greggio, da Francesco Totti alla coppia Mauro Icardi e Wanda Nara.