Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi insieme al mare: la crisi non c’è mai stata

in foto: Foto di Chi

La presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sembra non esserci mai stata. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, è riuscito ad immortalare la coppia intenta a godersi qualche giorno al mare, e dagli scatti sembra che i due siano più affiatati che mai. Un’altra conferma, quindi, che le voci sulla fine del loro matrimonio non erano poi così fondate.

Il weekend insieme a Sabaudia

Stando a quanto riportato su Chi, la coppia era ospite a Sabaudia a casa dell’imprenditore e dirigente sportivo Giovanni Malagò, in compagnia di un’altra coppia, quella formata da Myrta Merlino e Marco Tardelli, ma sembra che la showgirl sia stata perlopiù appartata con la sua dolce metà. Probabile che Alessia Marcuzzi abbia voluto concedersi un momento di pace e tranquillità prima di immergersi nuovamente nell’esperienza alla conduzione di Temptation Island. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, il reality dovrebbe riprendere a luglio, secondo quanto è riportato sui palinsesti estivi Mediaset, che hanno subito varie modifiche per affrontare l’emergenza coronavirus.

La voci sulla crisi e la smentita

La separazione annunciata da Dagospia, quindi, non c’è mai stata. La testata di Roberto D’Agostino quando a fine maggio divulgò la notizia, aveva dichiarato che Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi avevano già deciso di separarsi da una ventina di giorni, ma a causa del lockdown erano stati costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Con una story pubblicata su Instagram, in cui il produttore è steso sul divano di casa insieme a Mia, la figlia che la conduttrice ha avuto con Francesco Facchinetti, la Marcuzzi aveva voluto rispondere indirettamente a chi stava insinuando che fosse in atto una forte crisi. La presenza del marito in casa, felicemente coinvolto nei giochi della bambina, ha messo a tacere qualsiasi insinuazione.