“Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi”, il gossip sulla crisi in quarantena

Alessia Marcuzzi ha lasciato suo marito Paolo Calabresi dopo sei anni di matrimonio. A riportare la notizia sono Dagospia e il settimanale Oggi, che riconducono la decisione presa dalla showgirl come il frutto di una riflessione maturata durante i giorni di quarantena e convivenza forzata. Fatto sta che nulla avrebbe fatto pensare ad una rottura così repentina, che getta Calabresi nella folta lista degli amori naufragati della conduttrice de Le Iene.

La decisione di chiudere il matrimonio dopo il lockdown

La decisione di mettere fine a questo matrimonio, secondo la testata di Roberto D’Agostino sarebbe stata maturata ben venti giorni fa, quando la showgirl avrebbe deciso di lasciare il marito. Non si sa se tra i due ci fosse già aria di crisi, ma le foto del recente compleanno di lui, durante il quale la Marcuzzi ha sciorinato delle frasi cariche d’amore e di complicità, sembravano promettere tutt’altro. Intanto, nessuno dei due ha dato conferma della cosa, nemmeno sui social dove la conduttrice è piuttosto attiva. Sembrerebbe, quindi, che le cose tra i due si siano incrinate proprio nei giorni in cui sembrava difficile anche separarsi, dal momento che erano costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo sei anni d’amore, quindi, qualcosa è cambiato e ha portato la showgirl a prendere questa decisione, improvvisa.

L’ultima foto del 20 aprile parlava d’amore

“Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene” questo era quanto scriveva Alessia Marcuzzi il 20 aprile, data a cui risale l’ultima foto insieme della coppia. Era in occasione del compleanno di Paolo Calabresi e i due sembravano più affiatati che mai, con foto in cui sorridenti erano intenti a scambiarsi tenerezze. Lei lo chiama “amore” e della crisi che avrebbe portato alla rottura non c’è traccia.

Il matrimonio a sorpresa con Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi si sposò a sorpresa con Paolo Calabresi Marconi, quando stavano insieme da nemmeno un anno, nel 2014. La nota conduttrice del Grande Fratello, che all’epoca si preparava a condurre L’Isola dei Famosi 2015, indossò l’abito bianco per convolare a nozze in un tempo davvero brevissimo dall’ufficializzazione del suo fidanzamento. Il tutto fu annunciato con un messaggio su Facebook con la scritta “Just Married!” (oggi sposi, ndr) con la condivisione dell’unico scatto proveniente dal luogo del matrimonio. Sia cerimonia che festeggiamenti rimasero top secret, forse proprio per evitare il tormento da parte dei fotografi e godere di questo giorno così bello e importante, circondati solo dalle persone più care.

Le storie d’amore di Alessia Marcuzzi

Non sarebbe la prima volta per Alessia Marcuzzi che ha alle spalle delle relazioni piuttosto significative, una con l’ex calciatore Simone Inzaghi, e ora allenatore della Lazio: da lui nel 2001 ha avuto il figlio Tommaso, ma nonostante sembrassero fatti l’uno per l’altra, la storia si concluse all’improvviso. Non passò molto tempo che la conduttrice sembrava aver trovato il vero amore con Francesco Facchinetti, dal quale ha avuto la figlia Mia nel 2011, ma anche in questo caso la storia non è andata a buon fine. Eppure, con entrambi i suoi ex compagni, la Marcuzzi mantiene un ottimo rapporto. Ora è il turno di Paolo Calabresi Marconi, ma non è detto che questo gossip non possa rivelarsi solo una crisi passeggera, destinata a riprendersi.