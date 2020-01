Alessia Marcuzzi potrebbe dire addio all’Isola dei Famosi, “al suo posto Ilary Blasi”

Recenti indiscrezioni parlano di un possibile addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. È il sito Dagospia a insinuare come la conduttrice potrebbe lasciar il timone del reality dopo cinque edizioni, in vista di nuovi progetti che la vedrebbero protagonista. Un cambio alla conduzione potrebbe effettivamente imprimere una svolta a un programma che negli ultimi anni non ha brillato certo negli ascolti, anche a causa delle polemiche (dalla storia degli spinelli a quella dell’attacco di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli). Riguardo alla possibile sostituta, c’è già un nome che sta circolando con insistenza: quello di Ilary Blasi.

Il gossip di Dagospia

“A Cologno Monzese si sussurra che sora Alessia Marcuzzi abbia deciso dopo ben 5 edizioni di concludere la sua esperienza con l’isola dei morti di fama“, è il flash di Dagospia, “Una scelta maturata, pare, alla luce di nuovi progetti che la attendono. Il biscione con chi la sostituirà? Riuscirà a trovare un nome all’altezza? – la scorsa estate ai palinsesti era stata “Venduta” la sua presenza agli investitori pubblicitari…“. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non ha ancora una data di partenza ufficiale, ma dovrebbe andare in onda da aprile, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Il cast è ancora del tutto ignoto, anche se si vocifera in merito a una presenza dell’attore di soap opera turco Can Yaman in veste di inviato.

Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi

A poche ore al gossip di Dago, ecco arrivare un’altra indiscrezione, questa volta da Tv Blog. Il sito riporta come la nuova presentatrice potrebbe essere Ilary Blasi, che quest’anno ha lasciato la guida del Grande Fratello Vip per dedicarsi a Eurogames, con risultati non proprio soddisfacenti. Sempre su Blogo si legge infine che la Marcuzzi potrebbe dedicarsi prossimamente allo Show dei record.