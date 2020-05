Alessia Marcuzzi pubblica video con Paolo Calabresi per mettere a tacere il gossip sul divorzio

Le voci sulla presunta rottura di Alessia Marcuzzi con suo marito Paolo Calabresi Marconi facevano pensare ad una crisi nata nel bel mezzo del lockdown, impossibilitati a lasciarsi eppure così vicini dal farlo davvero, una crisi stando a quanto riportava Dagospia che si protrae da ben venti giorni. Invece, stando alle storie pubblicate dalla showgirl nella tarda serata di ieri su Instagram, niente di quanto rivelato nelle scorse ore sarebbe vero.

Alessia Marcuzzi a casa con Paolo Calabresi Marconi

La conduttrice de Le Iene si mostra felice e intenta a giocare con il suo cagnolino nel salotto di casa sua, dove sono stati ripresi chiaramente non solo la figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti nel 2011, ma anche suo marito Paolo Calabresi Marconi. Seduto sul divano, con accanto la bambina, divertito dalle imprese della sua compagna che continua a giocare con il loro barboncino. La riprese, dopo le rivelazioni delle ultime ore, sembrano voler smentire chiaramente quanto è stato detto sul conto della coppia, dimostrando invece che la loro unione procede, in maniera tranquilla e, soprattutto, vivono ancora sotto lo stesso tetto, sbugiardando chi insinuava il fatto che Marconi fosse andato via da casa. Una prima smentita dell’accaduto si era verificata già nella giornata di ieri, quando alcune persone vicine alla coppia avevano testimoniato che la crisi di cui si stava parlando non aveva assolutamente toccato i due interessati.

Il gossip sulla rottura

Intanto, proprio dalla Marcuzzi e dal suo consorte, non sono partire delle dichiarazioni ufficiali, se non questo video che ha la funzione di confutare i pettegolezzi sulla loro storia d’amore. Dopo sei anni di matrimonio, infatti, la showgirl avrebbe deciso di separarsi dal marito, vinta da una convivenza forzata e difficile da gestire. Non sarebbe la prima volta, in effetti, visto che ha alle spalle due storie d’amore piuttosto importanti, ma sebbene il gossip abbia fatto in poco tempo il giro del web, sembra proprio che non sia questo il caso: stavolta Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi stanno ancora insieme.