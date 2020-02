Alessio Bruno smentisce l’ex fidanzata Valeria Bigella: “Nessun aborto spontaneo, lo decidemmo noi”

L’intervista dell’ex Uomini e Donne e Temptation Island Valeria Bigella a Lorella Boccia, nella sua trasmissione “Rivelo” ha portato l’ex fidanzato di lei, Alessio Bruno, a voler specificare alcune delle dichiarazioni lasciate dalla ragazza. All’uomo, attualmente agli arresti domiciliari dopo l’arresto per spaccio e fidanzato al momento con la presentatrice Eleonora D’Alessandro, non sono andate giù alcune delle dichiarazioni fatte dall’ex nella trasmissione di Real Time. Uno degli argomenti su cui Bruno ha voluto fare chiarezza, tra quelli smentiti o chiariti con alcune storie su Instagram, riguarda un presunto aborto spontaneo avuto dalla donna mentre stavano insieme.

La smentita sull’aborto

Valeria Bigella, infatti, aveva dichiarato: “Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho mai detto a mia madre. Col senno di poi penso che fosse destino, che forse non eravamo pronti ad essere dei genitori giovani. Oggi ci penso spesso, penso a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino”. Dichiarazioni che l’uomo ha detto essere imprecise, perché l’aborto non fu spontaneo ma volontario. Nella storia su Instagram, infatti, si legge: “Valeria non ha avuto nessun aborto naturale. L’aborto è stato voluto, non ci sentivamo, nessuno dei due, di portare avanti la sua gravidanza! E non capisco perché lei abbia deciso di portare in t un argomento del genere e per di più di stravolgerlo completamente”.

Alessio Bruno e i suoi errori per ego

Per il resto Bruno ha spiegato di non aver nulla da smentire anche se ha parlato di ca..ate dette in trasmissione: “Voglio un gran bene a Valeria e il motivo per cui io non stia qui a puntualizzare e a correggere alcune cose è semplicemente perché penso che non lo abbia fatto con la malizia di colpirmi ma semplicemente perché era a disagio in questa situazione. Ci sarebbero state cose da evitare o da dire in maniera corretta ma ognuno, alla propria intervista, dice quello che vuole” ha spiegato, prima di attaccare direttamente la presentatrice, spiegando di essersi sempre assunto la responsabilità delle sue scelte: “Sto pagando una pena esagerata e lo sto facendo a testa alta. Vicino a me ho una donna che nonostante i nostri momenti quasi invivibili dovuti a questa situazione mi sta vicino, soffre e stringe i denti insieme a me. Per noi e per l’amore che proviamo. Non accetto che si dica una cosa del genere. Quindi vi prego di leggere meglio gli atti e di non permettervi di dire in prima serata una ca….a del genere”. Insomma, gli errori non sono stati fatto per questioni di soldi o di cattive amicizia ma “per il mio ego”.