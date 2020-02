Alessio Lo Passo: “In carcere ho perso 15 chili, accusato ingiustamente di tentata estorsione”

Alessio Lo Passo racconta l’esperienza vissuta in carcere dopo essere stato condannato per tentata estorsione ai danni di un chirurgo estetico. Intervistato da Novella2000, l’ex tronista di Uomini e Donne racconta il mese e mezzo trascorso dietro le sbarre, un periodo complicatissimo durante il quale avrebbe subito un dimagrimento allarmante: “In carcere ho perso quindici chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso”. Lo Passo ricorda l’esperienza in carcere come devastante:

Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto lunghe. Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Sono tornato a La Spezia, a casa della mia famiglia, e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato. L’intenzione era occuparmi della mia passione, per trasformarla nel mio secondo lavoro, grazie al brevetto di personal trainer che ho preso.

Alessio Lo Passo in tv per raccontare la sua storia

L’ex tronista di Maria De Filippi chiede adesso di poter andare in tv per raccontare la sua versione dei fatti a proposito dell’accusa per la quale è stato condannato a tre anni di carcere: “Mi hanno accusato di tentata estorsione a un chirurgo che non c’è mai stata. Vorrei andare in tv a raccontare la verità su questa vicenda”.

L’arresto raccontato da Guendalina Canessa

La sera dell’arresto, Alessio Lo Passo era in auto con l’amica Guendalina Canessa che a poche ore da quel momento raccontò ai giornali come si erano svolti i fatti: “Ho pensato al solito controllo dell’alcol test, ma ero serena perché lui aveva bevuto solo acqua minerale, come suo solito. Poi però il carabiniere ha invitato Alessio a seguirlo” Con loro anche Lele Mora, ex agente di spettacolo:

In quel momento ho capito che la situazione sarebbe andata per le lunghe, ma continuavo a non immaginare quello che poi sarebbe successo. Lele mi aveva detto che Alessio aveva cambiato residenza, che per questo motivo non aveva ricevuto dei documenti e che con tutta probabilità l’avevano trattenuto per sistemare la questione. Gli ho mandato un messaggio sul cellulare per sapere se fosse tutto a posto ma non ho ricevuto risposta e solo il giorno dopo, leggendo i giornali, ho saputo dell’arresto.