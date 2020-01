Alex Belli: “Voglio diventare papà entro l’anno, con Katarina è finita perché non arrivavano figli”

Alex Belli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’. La relazione con Delia Duran procede a gonfie vele. La coppia si è lasciata alle spalle uno spiacevole episodio che li avrebbe coinvolti lo scorso ottobre. I due avrebbero subito un’aggressione, in proposito l’attore ha dichiarato: “Non posso parlare di questa vicenda perché ho depositato tre denunce alla procura di Ravenna e Milano. È tutto in mano ai magistrati. Adesso Delia e io ci concentriamo sul futuro e sulla nostra vita insieme”.

Alex Belli pronto a creare una famiglia con Delia Duran

Alex Belli ritiene che sia arrivato il momento giusto per diventare papà. Anche la sua fidanzata Delia, condivide la decisione di allargare la famiglia: “Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori”. Il loro sogno è diventare papà e mamma entro l’anno:

“Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibro: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie”.

La fine del matrimonio con Katarina Raniakova

Nel 2013, Alex Belli era convolato a nozze con Katarina Raniakova. Purtroppo, il matrimonio è finito dopo quattro anni, non senza polemiche. In uno sfogo sui social, la modella parlò anche dei figli che non è riuscita ad avere con lui. Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Alex Belli ha spiegato che il fatto di non essere riusciti a diventare genitori avrebbe causato il fallimento del matrimonio: