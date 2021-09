Alex Sandro e Danilo salteranno la sfida con il Napoli: il motivo

Niente Napoli per Alex Sandro e Danilo

Napoli calcio – Alex Sandro e Danilo salteranno la sfida col Napoli, in quanto saranno gli ultimi a rientrare in Italia dopo le sfide in Nazionale. I due brasiliani della Juventus impegnati stanotte a Pernambuco, vicino a Recife, ripartiranno alle 2.30 di notte, con un volo per San Paolo (3 ore di volo) da dove partiranno con direzione Parigi. Poi, prenderanno l’ultimo volo che li porterà a Torino.

Il rientro è previsto per sabato pomeriggio, un giorno dopo rispetto agli altri sudamericani e praticamente in contemporanea alla partita che la Juventus giocherà al Maradona contro il Napoli. Inutile sottolineare la loro certa assenza per il match in questione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

