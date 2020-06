Alex Zanardi gravissimo dopo l’incidente, i messaggi di sostegno dei vip italiani: “Forza campione”

Il mondo dello spettacolo italiano si stringe intorno ad Alex Zanardi, vittima di un grave incidente e ricoverato in terapia intensiva a Siena dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia d’urgenza. L’atleta è stato vittima di uno scontro con un camion mentre partecipava a una gara di handbike sulla strada statale 146 che da Pienza porta fino a San Quirico d’Orcia. Amici e fan restano col fiato sospeso in attesa di notizie dall’ospedale e sono tantissimi i messaggi di sostegno di personaggi famosi apparsi su Twitter.

L’incidente di Alex Zanardi

Questo l’esito del bollettino medico dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena: “L’ex pilota automobilistico Alex Zanardi è ricoverato in condizioni gravissime. Alex è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“. La dinamica dell’incidente di Zanardi , ricostruita nelle scorse ore, spiega che avrebbe perso il controllo dell’handbike, finendo sull’altra corsia proprio nel momento del passaggio di un camion. Lo sportivo rimase già vittima nel 2001 di un gravissimo incidente in pista, in seguito al quale perse le gambe. Senza perdersi d’animo, si diede al paraciclismo diventando un campione e uno dei simboli della disciplina.

I messaggi dei vip italiani

Da personaggi della tv o del cinema come Alessia Marcuzzi e Alessandro Gassmann a giornalisti, passando per sportivi e politici, tanti hanno manifestato la loro vicinanza a Zanardi. Quanto accaduto al campione è un fatto scioccante per chi conosce bene la sua forza d’animo e il suo grande cuore. Ecco alcuni dei post apparsi in rete.