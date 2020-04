Alfonso Signorini: “Festeggerò il compleanno in videochiamata col mio compagno”

Alfonso Signorini compie 56 anni il 7 aprile, proprio alla vigilia della finale del Grande Fratello Vip. In attesa che la sua prima esperienza da conduttore in prima serata (segnata per giunta dalle difficoltà di presentare senza pubblico e ospiti in studio) giunga al termine, il giornalista ha raccontato ad Adnkronos come trascorrerà la sera del suo compleanno. Signorini vive da solo a Milano ma, se nel corso del GF Vip si era detto “single”, nell’intervista ha spiegato di essere legato sentimentalmente a un uomo: si tratta di una vera e propria rivelazione per lui, che solitamente è molto discreto in merito alla sua vita privata.

Oggi festeggerò il mio compleanno mettendomi stasera in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte.

Chi è il compagno di Alfonso Signorini? La storia con Paolo Galimberti

Della vita privata del direttore di Chi, come si diceva, si sa poco o nulla. Apertamente bisex (nel suo passato, pare ci sia anche un flirt con Valeria Marini), è stato legato per moltissimi anni a Paolo Galimberti, imprenditore e politico Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. Signorini confessò di aver fatto coming out con la sua famiglia proprio grazie a lui e anni fa spiegò di avere con lui una relazione aperta. Almeno ufficialmente la storia con Galimberti è finita da tempo e non è chiaro chi sia l’attuale fidanzato del giornalista.

La vita in isolamento per il coronavirus

All’Adnkronos, Signorini ha inoltre descritto la vita della sua Milano in questo momento difficile alle prese con l’isolamento e l’emergenza coronavirus: “Milano è una città piegata su sé stessa,c’è un’atmosfera molto cupa, c’è molta preoccupazione e molta ansia. C’è stato un momento in cui c’era un silenzio assordante e si sentivano solo le ambulanze che passavano ed è stata una cosa terribile. Io esco solo per le prove e per la diretta del ‘Gf Vip’. Vivere a Milano è tremendo ma dobbiamo tenere duro“.