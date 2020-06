Alfonso Signorini: “Ho perso l’ultimo messaggio audio di mia mamma, ora non ho più niente di lei”

Nel corso di una diretta con il settimanale Chi da lui diretto, Alfonso Signorini ha raccontato un triste aneddoto della sua vita personale. Il giornalista e conduttore ha un ricordo molto intenso della mamma, morta nel 2011. Purtroppo, qualche tempo fa, ha perso un messaggio audio che riportava la voce di lei e per lui era preziosissimo.

La perdita dell’ultima chiamata della mamma

“Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l’ultima chiamata di mia mamma“, ha raccontato Signorini, spiegando che spesso andava a riascoltarlo per sentirne la voce: “Io ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto“. Accidentalmente, purtroppo, l’audio si è cancellato qualche mese fa e la scoperta è stata traumatica: “Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma“. Un duro colpo per Alfonso, che per anni si era aggrappato a quel tenue filo che ancoro lo legava alla madre scomparsa:

Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento.

Alfonso Signorini ancora conduttore del Grande Fratello Vip

Signorini si sta già preparando a tornare in tv con il Grande Fratello Vip: la sua seconda edizione andrà in onda a settembre, a pochi mesi di distanza dall’ultima stagione. Nella diretta, il conduttore ha spiegato che il cast è in via di definizione. L’ambizione è quella di avere un parterre di vip ancora migliore di quello precedente: per il momento, c’è un solo nome confermato, quello di Elisabetta Gregoraci. È probabile il ritorno di Pupo e Wanda Nara in veste di opinionisti, mentre sempre per quanto riguarda i concorrenti il sito Bubinoblog anticipa la possibile presenza di Gabrierl Garko, Massimiliano Morra e Flavia Vento. Slitta ancora, invece, il Grande Fratello nip di Barbara D’Urso.