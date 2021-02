Alfredo Pedullà: “Esonero Gattuso? Saltato per il no di Sarri a De Laurentiis”

Alfredo Pedullà sul possibile esonero di Gattuso

Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, ha spiegato il motivo del mancato esonero di Gattuso e di cosa farà De Laurentiis con l’attuale tecnico azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Se Gennaro Gattuso è ancora alla guida del Napoli deve ringraziare solo Maurizio Sarri. Aurelio De Laurentiis ha contattato il coach di Figline Valdarno nei giorni scorsi così come vi ho raccontato. Maurizio Sari ha detto di no ad Aurelio De Laurentiis. Se avesse accettato la proposta della società azzurra ora l’ex Juventus sarebbe il nuovo allenatore del Napoli. Non è andata così. Cosa accadrà dopo la partita con la Juventus? Nulla, a meno che i partenopei non perdano per 5-0. In quel caso magari potrebbe accadere qualcosa di clamoroso. De Laurentiis confermerà Gattuso, ma solo perché al momento sono disponibili solo allenatori di seconda fascia.”

Ssc Napoli: “Gattuso non ha nessun profilo social, account gestiti da terzi”

Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

