Alguacil, Real Sociedad: “Siamo convinti di vincere, nessuno come noi in Europa”

Alla vigilia delal sfida contro il Napoli, l’allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco quanto dichiarato:

E’ la gara più importante, com’è l’attesa? “Non vediamo l’ora di giocare, di godermi la partita e di vincerla. Ora non posso dire altro, solo che i giocatori ed io siamo convinti, fiduciosi, concentrati, sappiamo che di fronte c’è una super squadra, una squadra Champions, ma noi siamo la squadra che ha creato di più in Europa League e se vinciamo saremo i primi del gruppo, scenderemo in campo con voglia, convinzione, forza, per vincere, con umiltà e rispetto ma anche convinzione”.

Che sensazioni ha? E’ la partita più importante anche per lei. “Sono orgoglioso, giocheremo una gara importante, speriamo di vincere per i tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo, è anche la gara inaugurazione allo stadio Maradona, per noi sarà un onore giocare la prima, ma lo sarà di più vincendo la partita, con rispetto ed umiltà ma anche ambizione. Se giochiamno come sappiamo, la portiamo a casa”.

Quando David Silva ti ha detto che non ce la faceva, ti sei disperato o te lo aspettavi? “Sapete benissimo che siamo diretti con i giocatori, noi saremo sempre la Real Sociedad, anche con le assenze giochiamo allo stesso modo, non sono preoccupato e non mi sono lamentato neanche 10 secondi, noi siamo la Real! Giochiamo contro una grande squadra, che ci renderà la vita difficile, ma siamo convinti di metterli in difficoltà, gioca la Real e non Silva o Oyarzabal, abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque!”

Giocare alla prima dello stadio Maradona è una motivazione in più per il Napoli o di pressione? “E’ una motivazione in più per loro, per noi anche però perché è un onore inaugurarlo. L’obiettivo però è vincere, ma questo darà motivazioni in più a tutti e rendere onore a Diego”.

Insigne è il pericolo numero uno? Ha preparato qualcosa di specifico per fermarlo? “No, non è solo lui, ma anche Mertens, Fabian, Di Lorenzo, Politano, Lozano, Koulibaly e tanti, hanno un potenziale terribile in tutte le linee ed un grande allenatore. Lorenzo è molto importante, è un grande giocatore, sta dando molto, ma tutti danno un contributo importante, hanno una grande rosa e stanno facendo benissimo”.

Rispetto all’andata, quali errori non dovete commettere? “Dovremo essere concreti sotto porta, finalizzare, ma saranno partite diverse, la differenza la farà l’efficacia del gioco, noi generiamo molto gioco ma a volte non finalizziamo e l’abbiamo visto in Europa League non finalizzando tante occasioni. Un po’ quello che è successo all’andata, siamo stati molto più vicino la porta del Napoli ma loro hanno concretizzato e noi no, questo dovremo migliorare”.

Elustondo saltò l’andata, ci sarà domani? “E’ un giocatore molto importante, se è stato convocato è perché sta bene, neanche i giocatori sanno chi giocherà, domani vedrete se giocherà o no”.

