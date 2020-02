Alice Campello è incinta, aspetta il terzo figlio da Alvaro Morata: “Presto saremo in cinque”

Alice Campello presto mamma per la terza volta. L’influencer e Alvaro Morata, calciatore dell’Atletico Madrid, hanno annunciato sui social che presto saranno in cinque. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, un altro bebè impreziosirà le loro vite. La bella notizia, data su Instagram, ha collezionato una valanga di like e commenti di auguri.

L’annuncio della gravidanza

Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la gravidanza con una foto in bianco e nero. Nello scatto, la ventiquattrenne originaria di Mestre e il campione spagnolo, sono sdraiati sul letto insieme ai due gemellini. Uno dei bambini, bacia il pancino di Alice. La didascalia, poi, non lascia dubbi: “Presto in cinque“. La coppia è convolata a nozze il 17 giugno del 2017. Il matrimonio è stato celebrato in Italia, precisamente a Venezia. L’anno successivo, il 29 luglio del 2018, sono nati Leonardo e Alessandro.

Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata compongono una delle coppie più amate sui social. Lo scorso mese, l’influencer ha pubblicato i messaggi che il calciatore le ha inviato solo sette giorni dopo averla conosciuta. Morata ammetteva: “Non so come dirtelo. Penso tutto il giorno a te, hai cambiato la mia vita. Sono l’uomo più felice del mondo”. Insomma, le premesse erano già delle migliori e nel loro caso non si è rivelato un fuoco di paglia. Quei messaggi, infatti, risalivano a marzo 2016. Un anno più tardi, i due sono diventati marito e moglie. Parlando della loro storia d’amore, Alice Campello ha dichiarato:

“Sorridiamo sempre, ogni giorno e non sappiamo mai cosa accadrà domani. È uno degli aspetti migliori del nostro rapporto. Penso che quando due persone si sposano è perché hanno trovato l’amore che non hanno mai incontrato prima. È la persona con la quale hai provato i sentimenti più forti e che riesce a tirare fuori una parte di te che con altri non è mai uscita realmente”.