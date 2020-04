Alice Campello incinta, anche il terzo figlio da Alvaro Morata sarà un maschietto

Alice Campello è ancora incinta, come ha svelato lo scorso febbraio. A distanza di alcune settimane, l’influencer moglie di Alvaro Morata, calciatore dell’Atletico Madrid, ha svelato il sesso del bebè. Sarà ancora un maschietto, il terzo dopo i due bellissimi gemelli Leonardo e Alessandro nati nel 2018.

L’annuncio di Alice Campello-Morata

“Presto in cinque“, aveva annunciato Alice Campello-Morata, sui suoi social, dopo aver scoperto che la famiglia si sarebbe allargata ulteriormente. Ora sappiamo che la coppia è in attesa ancora di un bimbo: “Un altro maschietto! E continua la ricerca della piccola principessa con i tre moschettieri. Siamo molto felici!“. Sembra dunque che Alice e Alvaro siano intenzionati ad avere più avanti anche un quarto bebè, nella speranza di accogliere finalmente una femminuccia.

L’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata

Morata e la Campello si sono conosciuti nel 2016. Già pochi giorni dopo il loro primo incontro, lui le mandava romantici messaggi d’amore. Una relazione, quella della modella e blogger italiana e del calciatore madrileno, coronata dal matrimonio celebrato a Venezia il 17 giugno 2017 e dalla nascita di Leonardo e Alessandro il 29 luglio 2018. Quello stesso anno, lei raccontava così la storia d’amore con il marito in una diretta social: “Sorridiamo sempre, ogni giorno e non sappiamo mai cosa accadrà domani. È uno degli aspetti migliori del nostro rapporto. La cosa più bella è poter vedere questi due piccoli bambini ogni mattina e pensare che sono il frutto dell’amore che io e mio marito proviamo. Penso che quando due persone si sposano è perché hanno trovato l’amore che non hanno mai incontrato prima. È la persona con la quale hai provato i sentimenti più forti e che riesce a tirare fuori una parte di te che con altri non è mai uscita realmente“.