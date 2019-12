Alice è la sorella minore di Vanessa Incontrada, a crescerle entrambe è stata mamma Alicia

Oltre alla madre Alicia e all’adorata nonna Consuelo, alla quale Vanessa Incontrada ha dedicato un libro, esiste un’altra donna cui l’attrice è legatissima. Si tratta di Alice, la sorella nata dal legame tra la madre spagnola e il padre Filippo Incontrada, romano di origini campane. A differenza della conduttrice, Alice non ha un profilo su Instagram e cura poco quello storico creato su Facebook anni fa. La contraddistingue il forte desiderio di riservatezza che l’ha spinta a limitare al minimo l’esposizione derivante dall’essere la sorella di una donna tanto nota in Italia. Le poche foto che di lei circolano in rete arrivano soprattutto dal profilo Instagram di Vanessa che, a differenza della sorella, è più incline a condividere la sua vita privata, anche per esigenze professionali.

Chi è Alice Incontrada

Alice, com’è facile intuire dalla somiglianza, è la sorella minore di Vanessa Incontrada. Con l’attrice condivide la pelle chiara, i capelli ramati e le efelidi sul viso. Vive a Barcellona e si occupa della gestione del ristorante “Le Bimbe”, locale specializzato in cucina toscana aperto da Vanessa diversi anni fa. È profondamente legata a Isal, il figlio che la sorella ha avuto dal compagno Rossano Laurini.

in foto: Isal, figlio di Vanessa Incontrada, abbraccia Alice

Il rapporto con il padre Filippo Incontrada

Un evento, in particolare, ha segnato l’infanzia delle sorelle Incontrada. Quando erano entrambe giovanissime, il padre Filippo ha deciso di separarsi dalla compagna Alicia, costringendola a farsi carico da sola della crescita di entrambe le loro figlie. Vanessa è riuscita a dimenticare quello strappo solo anni più tardi. “Quando c’è una separazione all’inizio punti il dito” dichiarò a “L’Arena” di Massimo Giletti “poi, con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto. Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”. Un perdono a proposito del quale Vanessa non ha mai fatto marcia indietro, come testimoniato dalla foto postata in rete qualche giorno fa che mostra l’attrice intenta a lavorare nella bancarella del padre a Barcellona.