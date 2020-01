Alice Sabatini è uscita dalla depressione: “Ero ingrassata, prendevo pasticche e sbagliavo la dieta”

Alice Sabatini è stata una delle Miss Italia più belle degli anni 2010, soprattutto una delle prime a sperimentare il successo della viralità sui social network. Non è stato un percorso facile quello della popolarità. Come già aveva raccontato in una precedente intervista a “Diva e Donna”, allo stesso magazine torna sull’argomento con dettagli nuovi a quella che è stata la sua depressione post-vittoria: “Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima, attaccata su tutti i fronti, poi lo sbalzo di peso. Rifiutavo persino di mettermi la corona”.

Le parole di Alice Sabatini

Alice Sabatini ha sempre ricordato l’esperienza post-Miss Italia come qualcosa di “psicologicamente devastante“, soprattutto in riferimento a quella gaffe sulla seconda guerra mondiale. Le sue parole furono oggetto di schermo via social. Erano anni in cui non si conoscevano ancora i rischi delle ‘shitstorm’, delle sassaiole digitali sui social network.

Un mese dopo la vittoria pesavo 15 chilogrammi in più. Un disastro, mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. rima, attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona. Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale. Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo.

La scoperta della celiachia

Alice Sabatini ha successivamente scoperto di essere celiaca. Da quel momento, individuato il problema, la sua vita è cambiata: “Mi sono sbloccata di testa, a quel punto”. Dopo aver corretto il regime alimentare, Alice Sabatini mangia tutto “ma senza glutine”. In una sola settimana, “ho perso 4 chili” e fondamentale è stato Gabriele Benetti, cestista (proprio come lei) di Vicenza in forza alla Legnano Basket: “Lui mi ha sempre fatto sentire bella, nonostante i chili in più”.

La gaffe storica

Nel corso della serata finale di “Miss Italia 2015”, alla domanda del conduttore di allora Claudio Amendola, Alice Sabatini rispose in maniera singolare alla domanda sul periodo storico in cui le sarebbe piaciuto vivere: “1942, per poter rivivere la seconda guerra mondiale”. Successivamente, Alice Sabatini spiegò che diede quella risposta perché la bisnonna le raccontava spesso di quei tempi.