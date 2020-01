All Star Game NBA 2020: definiti i quintetti. Presenti Antetokounmpo e Doncic

Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game, con la classica sfida tra Est ed Ovest in programma lunedì 17 febbraio alle ore 2.00 italiane in quel di Chicago. Non mancano sorprese e prime volte: l’Europa festeggia con Luka Doncic, il più giovane di sempre del Vecchio Continente a prendere parte alla manifestazione, mentre ad Est c’è l’esordio di Trae Young.

QUINTETTO EST ALL STAR GAME 2020

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – capitano

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

QUINTETTO OVEST ALL STAR GAME 2020

LeBron James (Los Angeles Lakers) – capitano

James Harden (Houston Rockets)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

roberto.santangelo@oasport.it

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse